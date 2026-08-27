В Москве заочно арестован предприниматель Ушерович В Москве за дачу взятки заочно арестовали бизнесмена Бориса Ушеровича

Москва27 авг Вести.В Москве Басманный суд заочно приговорил предпринимателя Бориса Ушеровича, к 12 годам колонии, признав его виновным в даче взятки в размере 1,4 млрд рублей бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Назначить Ушеровичу 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 500 млн рублей говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, по версии следствия, совладельцы компании Валерий Маркелов и Борис Ушерович, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич в период с 2007 по 2016 год дали взятку на общую сумму более 1,4 миллиардов рублей заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко. Управление, в котором работал экс-полковник, занималось борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии.