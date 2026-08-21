В колонии экс-губернатор Сахалина Хорошавин делает тротуарную плитку и бордюры SHOT: сахалинский экс-губернатор Хорошавин работает бетонщиком в колонии

Москва21 авг Вести.Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время отбытия наказания в колонии выучился на бетонщика, сообщает SHOT.

Утверждается, что экс-чиновник после соответствующего обучения получил второй разряд по специальности бетонщика.

Сейчас он выполняет простейшие операции в цехе бетонных изделий — делает тротуарную плитку и бордюры. Бывший губернатор содержится на обычных условиях говорится в публикации

Отмечается, что у бывшего главы региона есть поощрения за добросовестное отношение к труду, однако имеются и взыскания за нарушение режима.

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин в 2000 году был осужден за взятки, его приговорили к 15 годам лишения свободы и оштрафовали на 500 миллионов рублей.