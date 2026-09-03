Москва3 сен Вести.Верховный суд России оставил без изменения первый приговор бывшему первому заместителю министра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет колонии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Балуев.

Иванов был признан виновным в растрате при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Рассмотрение кассационных жалоб проходило в закрытом режиме из-за секретности дела.

Защита Иванова просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. В судебном процессе лично участвовали как Иванов, так и его подельник Антон Филатов.