Москва7 авг Вести.Верховный суд РФ 3 сентября рассмотрит жалобу на первый приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Как сообщил ТАСС адвокат Денис Балуев, из-за секретности дела оба осужденных – Тимур Иванов и бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов – примут личное участие в процессе.

Рассмотрение жалобы назначено на 3 сентября в 10.00 по московскому времени. Из- за секретности дела оба осужденных – и Иванов, и Филатов – будут участвовать лично приводит агентство слова адвоката

Балуев добавил, что Филатова этапируют из колонии, где он отбывает наказание.

В свою очередь, адвокат Мурад Мусаев сообщил "Коммерсанту", что защита просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

1 июля 2025 года суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод более 3,9 млрд рублей. Иванову также назначили штраф в размере 100 млн рублей. Его подчиненный Антон Филатов приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в 25 млн рублей.