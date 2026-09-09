За взятку более 80 млн рублей осужден экс-кадровик Минобороны Юрий Кузнецов

Бывшего кадровика Минобороны Кузнецова приговорили к 12 годам За взятку более 80 млн рублей осужден экс-кадровик Минобороны Юрий Кузнецов

Москва9 сен Вести.Бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта запаса Юрия Кузнецова приговорили к 12 годам колонии. Приговор вынес 5-й гарнизонный военный суд по уголовному делу о получении взятки в размере свыше 80 млн рублей, сообщает ТАСС.

Назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 125 млн 349 тыс. рублей говорится в сообщении

Назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 125 млн 349 тыс. рублей.

Кузнецов находится под стражей с 2024 года