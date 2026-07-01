В Барнауле экс-военного приговорили к 10 годам за взятки

В Барнауле вынесен приговор экс-военному за взятки В Барнауле экс-военного приговорили к 10 годам за взятки

Москва1 июл Вести.В Барнауле гарнизонный военный суд осудил экс-военнослужащего Андрея Колесника за взятки. Подробности в MAX сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

По материалам следствия, будучи должностным лицом военной полиции, подсудимый через посредников семь раз получал денежные вознаграждения от прикомандированных к сборному пункту военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

Военнослужащий… получал взятки… от прикомандированных к сборному пункту военнослужащих, получивших статус самовольно оставивших воинские части, за незаконные действия по их освобождению от исполнения обязанностей военной службы… говорится в сообщении

Суд приговорил Колесника к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 10 лет. Он лишен права занимать организационно-распорядительные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 4 года. Также подсудимого лишили воинского звания.