В Курской области два экс-подполковника осуждены за присвоение премий бойцов СВО

Суд вынес приговор о поборах с бойцов СВО в воинской части в Курской области В Курской области два экс-подполковника осуждены за присвоение премий бойцов СВО

Москва23 апр Вести.В Курской области получили сроки два бывших подполковника, которые присваивали деньги участников СВО. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, одного фигуранта отправили в колонию на 5 лет, другого на 6.

Осужденные – заместители командира одной из воинских частей. Согласно материалам уголовного дела, они организовали поборы с подчиненных, забирая премии, полученные за успешное выполнение боевых задач. В общей сложности в их распоряжении оказалось более 7 миллионов рублей.

Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий.

Приговором суда Отегенов Д.С. признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 пять лет... Карамышев И.И. признан виновным в совершении 12 аналогичных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет говорится в Telegram-канале инстанции

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также их лишили воинских званий и госнаград.

Приговор в законную силу не вступил.