Москва25 авг Вести.Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, признав его виновным в растрате почти 3 млрд рублей. Как передает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, экс-чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы.

Суд назначил Алексею Нечаеву наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф на сумму 5,6 млн рублей приводит агентство слова своего собеседника

Нечаева задержали зимой 2025 года. Ему инкриминировали причастность к растрате 2,9 млрд и получение взятки. Известно, что его дело связано с деятельностью "дорожного картеля", где фигурируют бывший губернатор Борис Дубровский и руководители и бенефициары АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".