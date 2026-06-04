В Челябинске экс-военный осужден на 6 лет за незаконный труд подчиненных

Полковник из Челябинска получил срок за бесплатный труд подчиненных В Челябинске экс-военный осужден на 6 лет за незаконный труд подчиненных

Москва4 июн Вести.Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника факультета филиала Военно-воздушной академии к шести годам колонии, признав его виновным в незаконном использовании труда подчиненных. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что с 7 марта 2023 года по 28 августа 2024-го полковник привлекал подчиненных военнослужащих к строительным работам, ремонту и уборке в квартире и на земельном участке, а также в нежилом помещении его родственника.

Челябинским гарнизонным военным судом за совершение указанного преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий), военнослужащий осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Ему запретили занимать руководящие должности сроком на один год, а также лишили воинского звания.