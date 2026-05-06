Экс-главу учебного центра МЧС на Урале приговорили к 6 годам колонии На Урале экс-глава учебного центра МЧС осужден за превышение полномочий

Москва6 мая Вести.В Челябинске гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику ФГКУ "Уральский учебный спасательный центр МЧС России". Подробности сообщает пресс-служба суда в "ВК".

Мужчина был задержан летом 2025 года. По материалам суда, на протяжении двух лет он незаконно привлекал подчиненных к строительству своего коттеджа и другим работам. В результате военнослужащие выполняли поручения подсудимого, в том числе в служебное время.

Данными действиями полковник С. нанес существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице МЧС России, а именно – подорвал авторитет МЧС России… говорится в сообщении

По статье о превышении должностных полномочий экс-главе центра назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также ему запрещено занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на полтора года. Фигурант лишен звания полковника.