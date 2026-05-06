Москва6 маяВести.В Челябинске гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику ФГКУ "Уральский учебный спасательный центр МЧС России". Подробности сообщает пресс-служба суда в "ВК".
Мужчина был задержан летом 2025 года. По материалам суда, на протяжении двух лет он незаконно привлекал подчиненных к строительству своего коттеджа и другим работам. В результате военнослужащие выполняли поручения подсудимого, в том числе в служебное время.
Данными действиями полковник С. нанес существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице МЧС России, а именно – подорвал авторитет МЧС России…говорится в сообщении
По статье о превышении должностных полномочий экс-главе центра назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
Также ему запрещено занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на полтора года. Фигурант лишен звания полковника.