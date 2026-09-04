Интернет-издание "Новая газета" внесено в реестр иноагентов Минюст внес в реестр иноагентов интернет-издание "Новая газета"

Москва4 сен Вести.В реестр иностранных агентов внесено интернет-издание "Новая газета" (признано иноагентом в РФ). Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Интернет-издание "Новая газета" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации говорится в публикации

Также отмечается, что издание выступало против спецоперации на Украине, а также принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.