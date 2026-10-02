Прокуратура утвердила заключение по делу Жанны Немцовой и направила его в суд Уголовное дело Жанны Немцовой направлено в московский суд

Москва2 окт Вести.Уголовное дело в отношении Жанны Немцовой направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Москвы.

Это произошло после того, как Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летней Жанны Немцовой.

Уточняется, что ее обвиняют в организации деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации.

Установлено, что Немцова, являясь с 2015 года соучредителем иностранной некоммерческой организации Boris Nemtsov Foundation for Freedom … систематически совершает действия, направленные на руководство ее деятельностью говорится в заявлении ведомства в MAX

При этом Немцова достоверно осведомлена, что организация в законном порядке признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Дело будет рассматриваться в отсутствие обвиняемой, которая находится в розыске. Ранее сообщалось, что Московский городской суд утвердил заочный арест дочери Бориса Немцова Жанны.