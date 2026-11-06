Минюст России ввел против иноагентов Невзорова и Дудя временные ограничения

Иноагенты Невзоров и Дудь подпали под временные ограничения Минюста РФ Минюст России ввел против иноагентов Невзорова и Дудя временные ограничения

Москва6 ноя Вести.Минюст России внес журналистов Александра Невзорова и Юрия Дудя (оба признаны в РФ иноагентами) в реестр лиц, находящихся под временными ограничениями. Документ был обновлен на официальном сайте ведомства.

Также временные ограничительные меры были введены против писателей Григория Чхартишвили (известен как Борис Акунин) и Дмитрия Быкова, бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, правозащитника Сергея Давидиса, журналиста Сергея Ежова, активистов Ксении Фадеевой, Леонида Волкова и Сергея Ухова (все также включены в реестр иноагентов).

6 ноября президент России Владимир Путин назначил министра юстиции РФ Константина Чуйченко главой Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер. Также в ее состав вошли замглавы ФНС Светлана Бондарчук, замгенпрокурора Николай Винниченко, замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь - замдиректра ФСБ Александр Купряжкин, замглавы МВД Андрей Храпов.

Неделей ранее Минюст России запустил на официальном сайте список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. До этого, 4 августа, вступил в силу федеральный закон №284, регулирующий применение подобных мер.