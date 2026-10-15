Невзоров внесен в перечень террористов и экстремистов Журналист Александр Невзоров внесен в перечень террористов и экстремистов

Москва15 окт Вести.Журналист Александр Невзоров (включен в реестр иноагентов, признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ) внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, город Ленинград говорится в перечне ведомства

14 сентября Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов две хакерские группировки, которые, по данным ведомства, причастны к атакам на Россию и Белоруссию.

Ранее в Приморский районный суд Петербурга передали уголовное дело Невзорова и его супруги Лидии (внесена в перечень экстремистов и террористов, признана участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ).

Для людей и организаций, включенных в соответствующий реестр Росфинмониторинга, действуют ограничения. Им запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, получением зарплаты и возмещением ущерба.