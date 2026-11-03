Журналиста Невзорова и его жену выселили из их дома в Петербурге

Суд выселил Александра Невзорова и его жену из их дома в Петербурге Журналиста Невзорова и его жену выселили из их дома в Петербурге

Москва3 ноя Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск управления Росимущества и разрешил выселить журналиста Александра Невзорова (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов) и его жену Лидию Невзорову (внесена в перечень террористов и экстремистов) из их бывшего дома в поселке Лисий Нос. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Также в числе ответчиков были теща и сын Невзорова.

Суд иск удовлетворил, признав ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в п. Лисий Нос со снятием с регистрационного учета говорится в сообщении

В августе этого года суд заочно арестовал чету Невзоровых на два месяца. Журналисту инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента и финансирование экстремистской деятельности, его жене – финансирование экстремистской деятельности.