Москва15 сен Вести.В Приморский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело журналиста Александра Невзорова (внесен в перечень иностранных агентов) и его супруги Лидии Невзоровой (оба признаны участниками запрещенного в России экстремистского объединения, включены в реестр террористов и экстремистов), сообщила в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Невзорову вменяют ч.2 ст.330.1 УК РФ (2 раза) и ч.1 ст.282.3 УК РФ, Невзоровой только ч.1 ст.282.3 УК РФ уточняется в публикации

По данным следствия, что Невзоровы не позднее 20 февраля 2025 года разместили в канале одного из мессенджеров ссылку с реквизитами для перевода на подконтрольные им счета средств, необходимых для обеспечения деятельности экстремистского сообщества. Средства были предназначены для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а также для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, деятельность которого запрещена на территории РФ решением Октябрьского районного суда Санкт‑Петербурга.

По делу назначено предварительное слушание, добавила Лебедева.

В августе в рамках данного дела суд заочно арестовал Невзоровых на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.