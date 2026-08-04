В Москве зарегистрировано административное дело против Бориса Надеждина

В Никулинском суде Москвы завели дело на политика Бориса Надеждина В Москве зарегистрировано административное дело против Бориса Надеждина

Москва4 авг Вести.В Москве Никулинский суд 4 августа зарегистрировал административное дело в отношении Бориса Надеждина, включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщил MAX-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Никулинский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ в отношении Надеждина Бориса Борисовича говорится в сообщении

Отмечается, что поводом стала публикация на интернет-ресурсе "Медуза - LIVE" ссылки на его видеоинтервью, размещенное на YouTube-каналах Meduza и Meduza/Podkasts.

Данные ресурсы принадлежат компании Medusa Project, деятельность которой признана нежелательной на территории России с 2023 года.

Дело возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ.

Ранее Надеждин опубликовал в своем Telegram-канале видео на фоне Эйфелевой башни и рассказал, что жив и находится на свободе.