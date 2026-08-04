Москва4 авгВести.В Москве Никулинский суд 4 августа зарегистрировал административное дело в отношении Бориса Надеждина, включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщил MAX-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Никулинский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ в отношении Надеждина Бориса Борисовичаговорится в сообщении
Отмечается, что поводом стала публикация на интернет-ресурсе "Медуза - LIVE" ссылки на его видеоинтервью, размещенное на YouTube-каналах Meduza и Meduza/Podkasts.
Данные ресурсы принадлежат компании Medusa Project, деятельность которой признана нежелательной на территории России с 2023 года.
Дело возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ.
Ранее Надеждин опубликовал в своем Telegram-канале видео на фоне Эйфелевой башни и рассказал, что жив и находится на свободе.