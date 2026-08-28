В Петербурге заочно заключили под стражу иноагента Александра Невзорова Суд заочно отправил под стражу журналиста Невзорова

Москва28 авг Вести.В Санкт-Петербурге заочно заключили под стражу Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ). Журналист обвиняется по двум уголовном статьям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Приморский районный суд нашего города только что заочно отправил под стражу иностранного агента, члена запрещенного в России экстремистского объединения Александра Невзорова. Срок меры - два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на нашей территории говорится в сообщении

Александр Невзоров обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах и в финансировании экстремистской деятельности.