Москва16 окт Вести.Министерство юстиции России включило певицу Наоко, известную также как Диана Логинова, в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

16 октября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... Логинова Д.Г. говорится в обновленном перечне

Ранее певицу арестовывали и штрафовали за исполнение на улицах дискредитирующих российскую армию песен исполнителей, признанных в РФ иноагентами.

15 октября журналист Александр Невзоров, ранее включенный в реестр иноагентов, был также признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ и пополнил перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.