Экс-депутат Олег Михайлов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ Росфинмониторинг внес экс-депутата Михайлова в реестр террористов и экстремистов

Москва23 окт Вести.Росфинмониторинг внес бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Олега Михайлова в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте ведомства.

Михайлов Олег Алексеевич, 06.01.1987 г. р., г. Печора Республики Коми говорится в реестре

21 октября Михайлова задержали в Москве по делу об оправдании терроризма. Позже Басманный районный суд столицы заключил его под стражу. Политика обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.