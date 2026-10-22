Москва22 октВести.Басманный районный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы и главу отделения партии в Коми Олега Михайлова по делу об оправдании терроризма, сообщил ТАСС участник процесса.
Политика задержали днем 21 октября после прилета из отпуска.
Басманный суд Москвы избрал Олегу Михайлову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 декабрясказал собеседник агентства
Михайлова обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.