Лидера КПРФ Коми Михайлова задержали по обвинению в оправдании терроризма

Глава отделения КПРФ Коми Михайлов задержан по обвинению в оправдании терроризма Лидера КПРФ Коми Михайлова задержали по обвинению в оправдании терроризма

Москва21 окт Вести.Лидер КПРФ Коми Олег Михайлов задержан в Москве по делу об оправдании терроризма, сообщается в официальном MAX-канале партии.

В Москве после возвращения из отпуска задержан член ЦК КПРФ, первый секретарь Коми республиканского комитета партии, бывший депутат Госдумы Олег Михайлов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания говорится в сообщении

Уточняется, что, предварительно, он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения назначено на 22 октября.