Москва21 октВести.Лидер КПРФ Коми Олег Михайлов задержан в Москве по делу об оправдании терроризма, сообщается в официальном MAX-канале партии.
В Москве после возвращения из отпуска задержан член ЦК КПРФ, первый секретарь Коми республиканского комитета партии, бывший депутат Госдумы Олег Михайлов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержанияговорится в сообщении
Уточняется, что, предварительно, он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения назначено на 22 октября.