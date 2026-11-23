В Москве по обвинению в подготовке теракта арестован гражданин России Суд в Москве арестовал связанного с иностранными спецслужбами гражданина РФ

Москва23 ноя Вести.По обвинению в подготовке теракта и хранении взрывчатки суд в Москве арестовал гражданина России, связанного с иностранными спецслужбами, передает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Отмечается, что фигурант был арестован в сентябре.

Обвиняемый имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации, в том числе с сотрудниками иностранных спецслужб говорится в сообщении

Находясь на свободе и обладая навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, он может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, отметили представители следствия.

Адвокат и обвиняемый просили смягчить меру пресечения. Защитник отмечал, что его подзащитный – ранее не судимый гражданин РФ, который имеет постоянную регистрацию и легальный источник дохода, он полностью признал вину, раскаялся и способствует раскрытию преступления, но апелляционный суд признал арест фигуранта законным.

По статье о приготовлении к теракту ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, а по статье о приобретении, хранении или сбыте взрывчатых веществ – до 15 лет.