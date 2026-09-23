Москва23 сенВести.В Москве задержали местного жителя, который вел подготовку теракта против высокопоставленного чиновника РФ. Он хотел подорвать автомобиль в составе кортежа, сообщает ТАСС.
Уточняется, что житель Москвы 1993 года рождения являлся участником террористической организации.
Он планировал совершить на территории Московского региона теракт путем подрыва автотранспортного средства, входящего в состав кортежа высокопоставленного чиновника РФнаписано в сообщении
Мужчина находился на стадии изготовления взрывного устройства.
В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 223.1, ст. 205.3, ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Подозреваемый арестован.