ФСБ задержала москвича, готовившего теракт против высокопоставленного чиновника Москвич хотел подорвать автомобиль высокопоставленного чиновника, он задержан

Москва23 сен Вести.В Москве задержали местного жителя, который вел подготовку теракта против высокопоставленного чиновника РФ. Он хотел подорвать автомобиль в составе кортежа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что житель Москвы 1993 года рождения являлся участником террористической организации.

Он планировал совершить на территории Московского региона теракт путем подрыва автотранспортного средства, входящего в состав кортежа высокопоставленного чиновника РФ написано в сообщении

Мужчина находился на стадии изготовления взрывного устройства.

В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 223.1, ст. 205.3, ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Подозреваемый арестован.