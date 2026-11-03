Москва3 ноя Вести.Один из судов Москвы отправил под арест мужчину, который в группах в Telegram поддерживал деятельность организации "Русский добровольческий корпус" (РДК, признана террористической, запрещена на территории РФ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении молодого человека 1995 года рождения возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к терроризму. Предварительно установлено, что мужчина в чатах в Telegram высказывался в поддержку запрещенного РДК пояснил собеседник агентства

Согласно документам суда, мужчина арестован на прошлой неделе.

Боевики так называемого РДК воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России" (признан в РФ террористическим) РДК взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.