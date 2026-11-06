В Москве мужчина арестован за передачу данных о местоположении техники ВС РФ ФСБ: арестован москвич, передававший данные о местоположении техники ВС РФ

Москва6 ноя Вести.Сотрудниками ФСБ в Москве арестован местный житель, который занимался передачей противнику данных о местоположении техники ВС РФ. Информацию предоставили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области, передает ТАСС.

В июле 2026 года москвич по собственной инициативе вступил в Легион "Свобода России" (организация признана террористической на территории РФ). От куратора он получил задание и произвел фото- и видеосъемку объектов.

По заданию представителей организации мужчина занимался сбором и передачей противнику сведений о местах стоянки колонн транспортных средств Минобороны РФ и других военных объектов, уточнили в ФСБ.

На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) говорится в сообщении

По месту жительства москвича обнаружены средства связи, которые он использовал для противоправной деятельности.

Задержанный заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.