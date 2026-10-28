Иноагент Юрий Дудь обжаловал заочный арест по делу о пропаганде терроризма Блогер-иноагент Дудь обжаловал заочный арест по делу о пропаганде терроризма

Москва28 окт Вести.Блогер Юрий Дудь (признан иноагентом в РФ и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подал апелляцию на заочный арест по делу о пропаганде терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что рассмотрение апелляции назначено на 18 ноября в Мосгорсуде.

Зарегистрирована апелляционная жалоба отмечается в публикации

Уголовное дело о пропаганде терроризма на Дудя завели за интервью с главой запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Денисом Капустиным (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

29 сентября сообщалось, что Дудю может грозить от пяти до семи лет колонии по новому делу о призывах к терроризму.