На Дудя после заочного ареста могут подать запрос в Интерпол Юрист Соловьев: заочный арест для Дудя может обернуться суровыми последствиями

Москва29 сен Вести.В отношении блогера Юрия Дудя (включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть сделано обращение в Интерпол. Такую версию в комментарии ИС "Вести" допустил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Последствия на международном уровне для Дудя могут произойти, поскольку на него в России был вынесен заочный арест.

Дудю инкриминируют публичные призывы к терроризму. За это ему грозит до семи лет реального лишения свободы.

Статья тяжкая, с учетом того, что Дудь уже был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы за неисполнение обязанностей налогового агента по маркировке своих материалов. Основываясь на законе, вполне можно предположить, что наказание будет максимальным. Он заочно арестован. Сейчас российская правовая система, возвратив себе подлинный суверенитет, определила механизмы не только подачи юридической оценки этим враждебным действиям, но и реализации мер процессуального принуждения отметил юрист

Потому, подчеркнул Соловьев, на Дудя может быть подан запрос в Интерпол.

Поскольку статья касается публичного оправдания терроризма, то соответствующий запрос может быть передан, в том числе, используя каналы международной полицейской организации Интерпол отметил он

Басманный районный суд Москвы 29 сентября 2026 года избрал в отношении Юрия Дудя меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.