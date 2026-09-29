Москва29 сен Вести.Собственность Юрия Дудя (включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), несмотря на вынесенный ему заочный арест, пока не подлежит конфискации. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Не надо говорить про конфискацию, потому что конфискация имущества может быть в том случае, если будет доказано, что оно было получено в результате совершения преступления или было орудием в совершении преступления. Пока данная статья [о конфискации] здесь неприменима. Пока речь идет о наложении обеспечительных мер и о том, чтобы человека, который, конечно, давно наплевал на все российские законы, принудить к тому, чтобы он выполнил все обязательства, в том числе свои финансовые, оплатил штрафы, налоги, долги здесь на территории России пояснил Соловьев

При этом ранее в СМИ появилась информация, что в России у блогера имеется трехкомнатная квартира площадью 78,5 кв. м в Южном Бутово, стоимость которой насчитывает порядка 26 млн рублей, а также дом площадью 250 кв. м с участком земли в 12 соток в коттеджном поселке Синергия в Новой Москве. Он оценивается примерно в 75 млн рублей.