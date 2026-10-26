УФСБ по Белгородской области завело дело на владельца Telegram-канала "Пепел" Белгородское УФСБ завело уголовное дело на владельца Telegram-канала "Пепел"

Москва26 окт Вести.УФСБ России по Белгородской области возбудило уголовное дело за оправдание терроризма и поддержку запрещенных террористических организаций в отношении признанного в РФ иноагентом владельца Telegram-канала "Пепел", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что проживающий за рубежом фигурант публично высказывался в интернете в поддержку запрещенных в РФ террористических группировок "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России".

Согласно выводам лингвистической экспертизы, его высказывания направлены на оправдание их деятельности.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении владельца Telegram-канала "Пепел", иностранного агента, находящегося в одном из государств Закавказья, причастного к оправданию терроризма говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. По сведениям агентства, аудитория Telegram-канала "Пепел-Белгород" превышает 170 тысяч подписчиков.