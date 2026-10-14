Блогер-иноагент Кротенко стал фигурантом уголовного дела На блогера-иноагента Кротенко завели уголовное дело

Москва14 окт Вести.В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Евгения Кротенко, сообщает региональное СУ СК в мессенджере MAX.

Блогер был признан иностранным агентом в августе прошлого года.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов, пояснили в ведомстве.

Он <Кротенко> подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) говорится в публикации

По данным следствия, с октября 2025-го по февраль 2026 года ранее подвергнутый административным наказаниям за нарушение порядка деятельности иноагента фигурант размещал в своем канале в мессенджере Telegram публикации без указания, что они созданы и распространены иностранным агентом.

Тем самым Кротенко нарушил установленный порядок деятельности иностранного агента, отмечает челябинский Следком.

Там также напомнили, что ранее было завершено расследование уголовного дела по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

Суд заочно избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.