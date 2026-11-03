Москва3 ноя Вести.Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении журналистки Елены Малаховской (признана иностранным агентом в РФ). Ей может быть инкриминировано уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает столичный надзорный орган.

Отмечается, что ранее она уже подвергалась административному наказанию за аналогичное нарушение, а именно – за отсутствие соответствующей маркировки на своих публикациях.

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Елены Малаховской… Находясь за пределами РФ, в нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента она продолжила распространять материалы без обязательной маркировки, указывающей на их создание и (или) распространение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Материалы проверки направлены в следственные органы, решается вопрос о возбуждении дела.