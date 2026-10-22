Москва22 окт Вести.Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом) за публикацию материалов без указания своего статуса иноагента, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной организации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что основанием стала прокурорская проверка. Она установила, что Зыгарь уже подвергался административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако, находясь за границей, продолжал публиковать материалы без указания своего статуса. Кроме того, он продолжал участвовать в деятельности нежелательной организации, несмотря за привлечение к административной ответственности за это.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Зыгаря по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации) говорится в сообщении

Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее Зыгарь был заочно осужден за публичное распространение фейков о российской армии.