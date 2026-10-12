В отношении иноагента Андрея Зубова может быть возбуждено уголовное дело Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование иноагента Андрея Зубова

Москва12 окт Вести.Внуковская межрайонная прокуратура направила в следственный орган материалы проверки в отношении Андрея Зубова (включен в реестр иностранных агентов в РФ), сообщает столичный надзорный орган в мессенджере MAX.

Прокуратура инициирует возбуждение в отношении Зубова уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что Зубов ранее подвергался административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Находясь за пределами Российской Федерации, он продолжил, в нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента, распространять сообщения и материалы без обязательной маркировки, указывающей на их создание и (или) распространение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента отмечается в публикации

Результаты рассмотрения следственным органом материалов проверки находятся на контроле в прокуратуре Москвы.