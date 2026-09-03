Дело актера Трескунова об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

Уголовное дело актера-иноагента Трескунова направили в суд Дело актера Трескунова об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

Москва3 сен Вести.Уголовное дело актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом) направили в суд для рассмотрения по существу, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщила в MAX прокуратура Москвы.

Тимирязевской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Семена Трескунова*. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) говорится в сообщении ведомства

По данным прокуратуры, Трескунов дважды за 2026 год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и продолжал публиковать в соцсети сообщения, не указывая при этом свой статус.

Актеру заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.