Москва11 авгВести.Политолог Татьяна Становая, внесенная в реестр иноагентов, объявлена в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные базы розыска МВД России.
Политолог и публицист Становая ранее занимала пост руководителя аналитического департамента Центра политических технологий. Является сотрудником центра изучения России и Евразии фонда Карнеги (признан иноагентом, нежелательной организацией).
Разыскивается по статье УКговорится в базе розыска
При этом там не уточняется, по какой статье ведется розыск.
Как сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь может идти об участии в работе нежелательной организации.
В настоящее время политолог Становая находится за пределами России.