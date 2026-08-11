Политолог-иноагент Татьяна Становая объявлена в розыск МВД объявило в розыск политолога-иноагента Татьяну Становую

Москва11 авг Вести.Политолог Татьяна Становая, внесенная в реестр иноагентов, объявлена в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные базы розыска МВД России.

Политолог и публицист Становая ранее занимала пост руководителя аналитического департамента Центра политических технологий. Является сотрудником центра изучения России и Евразии фонда Карнеги (признан иноагентом, нежелательной организацией).

Разыскивается по статье УК говорится в базе розыска

При этом там не уточняется, по какой статье ведется розыск.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь может идти об участии в работе нежелательной организации.

В настоящее время политолог Становая находится за пределами России.