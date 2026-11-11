Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО обвиняемого в коррупции генерала Малькова

Генерала Сергея Малькова оставили в СИЗО Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО обвиняемого в коррупции генерала Малькова

Москва11 ноя Вести.Бывшего замначальника ГУ МВД России по Подмосковью генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова оставили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Мосгорсуд признал законным ужесточение меры пресечения обвиняемому.

Постановление Мещанского районного суда признать законным, апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения говорится в сообщении

Ранее Малькова арестовали по делу о хищении служебного моторного топлива. Позже, 23 сентября, меру пресечения смягчили и заменили на домашний арест. Спустя чуть меньше месяца обвиняемого снова заключили под стражу за нарушение условия домашнего ареста.

По некоторым данным, в период домашнего ареста Сергей Мальков ходил в ресторан Christian, который находится в здании гостиницы "Украина".