Москва11 нояВести.Бывшего замначальника ГУ МВД России по Подмосковью генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова оставили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Мосгорсуд признал законным ужесточение меры пресечения обвиняемому.
Постановление Мещанского районного суда признать законным, апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворенияговорится в сообщении
Ранее Малькова арестовали по делу о хищении служебного моторного топлива. Позже, 23 сентября, меру пресечения смягчили и заменили на домашний арест. Спустя чуть меньше месяца обвиняемого снова заключили под стражу за нарушение условия домашнего ареста.
По некоторым данным, в период домашнего ареста Сергей Мальков ходил в ресторан Christian, который находится в здании гостиницы "Украина".