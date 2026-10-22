"Известия": генерал Мальков отдыхал в ресторане, находясь под домашним арестом "Известия": во время домашнего ареста генерал Мальков посещал ресторан

Москва22 окт Вести.Генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, фигурирующий в деле о хищении топлива для служебного транспорта, посещал ресторан во время своего домашнего ареста. Об этом заявляют "Известия" со ссылкой на материалы дела.

В период с 23 сентября по 21 октября Мальков допустил неоднократные грубые нарушения установленной меры пресечения, а именно: 29 сентября Мальков в обеденное время находился в ресторане Christian, расположенном в здании гостиницы "Украина" приводит издание выдержку из документа

В среду, 21 октября, Мещанский районный суд Москвы изменил меру пресечения и отправил Малькова в СИЗО. С соответствующим ходатайством в инстанции обращались следственные органы.

Мальков – бывший замначальника ГУ МВД России по Московской области. Он был задержан в сентябре 2026 года одновременно с председателем совета директоров ПАО "Евротранс" Игорем Мартыновым. Также правоохранители считают, что к указанному преступлению причастны три топ-менеджера компании. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о растрате.