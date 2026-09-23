Москва23 сенВести.В отношении бывшего замначальника ГУ МВД по Московской области Сергея Малькова возбуждено два новых уголовных дела. Об этом сообщает ТАСС.
В среду, 23 сентября, в Мосгорсуде слушают жалобу на арест генерал-майора внутренней службы.
Прошу суд приобщить … постановление о возбуждении в отношении него двух новых уголовных делсказано в публикации
Также следователь попросил приобщить к делу рапорты оперативных сотрудников о проверке в отношении Малькова на предмет его причастности к новым преступлениям.
Ранее Мальков был арестован по делу о хищении служебного моторного топлива. Ущерб был оценен в 100 млн руб.
Уголовное дело было возбуждено по статье о растрате.