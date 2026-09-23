Экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья Мальков стал фигурантом двух новых дел

На экс-замглавы ГУ МВД Мособласти Малькова заведено еще два дела Экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья Мальков стал фигурантом двух новых дел

Москва23 сен Вести.В отношении бывшего замначальника ГУ МВД по Московской области Сергея Малькова возбуждено два новых уголовных дела. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 23 сентября, в Мосгорсуде слушают жалобу на арест генерал-майора внутренней службы.

Прошу суд приобщить … постановление о возбуждении в отношении него двух новых уголовных дел сказано в публикации

Также следователь попросил приобщить к делу рапорты оперативных сотрудников о проверке в отношении Малькова на предмет его причастности к новым преступлениям.

Ранее Мальков был арестован по делу о хищении служебного моторного топлива. Ущерб был оценен в 100 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено по статье о растрате.