Генерала Малькова, обвиняемого в хищении топлива у МВД, вернули в СИЗО

Суд вернул в СИЗО обвиняемого в хищении топлива генерала МВД Малькова Генерала Малькова, обвиняемого в хищении топлива у МВД, вернули в СИЗО

Москва21 окт Вести.Мещанский районный суд Москвы изменил меру пресечения генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову с домашнего ареста на заключение под стражу по делу о хищении топлива для служебного транспорта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Малькова взяли под стражу в зале суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователей МВД о том, чтобы Малькова вернули в СИЗО сказал собеседник агентства

Малькова арестовали 7 сентября, а 23 сентября Мосгорсуд изменил постановление Мещанского суда, назначив генералу домашний арест.

Вместе с Мальковым по делу проходят экс-начальник ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Алексей Суяров, экс-начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковник внутренней службы Анна Левина, председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании.