Mash: под стражу заключен генерал-майор Сергей Никитушкин Mash: генерал-майора ВС РФ Никитушкина отправили в СИЗО

Москва1 окт Вести.Начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майора Сергея Никитушкина заключили под стражу. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.

Арестован начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майор Сергей Никитушкин говорится в публикации

Вечером 30 сентября 51-летнего офицера поместили в СИЗО. В чем именно его обвиняют, пока не уточняется.

Никитушкин принимал участие в СВО, а звание генерал-майора получил 9 декабря 2024 года. Предположительно, он занимался модернизацией танковых полигонов на территории Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что представитель Министерства обороны РФ задержан в рамках расследования нарушений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.