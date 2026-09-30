В Москве по делу о строительстве курских укреплений арестован военный

В Москве по делу о курских фортификациях арестовали военного В Москве по делу о строительстве курских укреплений арестован военный

Москва30 сен Вести.В Москве военный суд заключил под стражу нового фигуранта уголовного дела о строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Начальнику отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковнику Александру Баринову вменяется злоупотребление должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений в виде железобетонных пирамид.

Суд избрал в отношении Баринова меру пресечения в виде заключения под стражу сказал собеседник агентства

Баринов арестован до 27 ноября.

По версии следствия, военнослужащий принял от подрядных организаций оборонительные сооружения, так называемые зубы дракона, которые не соответствовали требованиям. Это привело к завышению их стоимости и способствовало сокрытию хищений не менее 700 млн рублей бюджетных средств, а также "создало условия для прорыва противником линии обороны ВС РФ в Курской области".

Сам Баринов признал вину частично.

Ранее о задержании сотрудника Минобороны, который подписал акт приемки курских укреплений и сооружений соседних прифронтовых областей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он не уточнял имени и звания задержанного.

По его словам, фигурант подписывал акты приемки "не глядя", то есть, фактически не принимая никаких работ.