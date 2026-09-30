По делу о возведении фортификаций в Курской области задержали нового фигуранта

Задержан новый фигурант дела о строительстве "зубов дракона" в Курской области По делу о возведении фортификаций в Курской области задержали нового фигуранта

Москва30 сен Вести.В уголовном деле о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области появился еще один фигурант. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По материалам следственного департамента МВД и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений в виде железобетонных пирамид в Курской области. Подозреваемый задержан заявил собеседник агентства

Он отметил, что из-за действий фигуранта в 2023 году стоимость работ оказалась завышена, а "зубы дракона" установили некачественные.

Ранее по делам о возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной 14 лет колонии получил экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, а его бывший заместитель Алексей Дедов - 17 лет. Обоих признали виновными во взятках. Наказание также назначили предпринимателям, участвовавшим в строительстве. Следствие продолжает разбираться в коррупционной схеме вокруг этих работ.