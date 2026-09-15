Mash: экс-губернатор Курской области Смирнов шьет форму для армии за 5 тысяч Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов устроился в колонии портным

Москва15 сен Вести.Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, осужденный за взятки при строительстве фортификационных объектов в приграничье, устроился портным в колонии.

Как сообщает Mash, Смирнова отправили в ИК-5 в Нарышкино Орловской области, где он шьет форму для армии по заказу Минобороны. Его бывший заместитель Алексей Дедов тоже оказался за швейной машинкой — в ИК-9 в Курске.

Зарплата у него (Алексея Смирнова – ред.) на уровне минималки — около 23 к рублей: 50% забирают в счет штрафа, еще около 30% — на содержание в колонии, остается около пяти тысяч сказано в публикации

Суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 400 млн рублей за махинации при строительстве военных объектов в Курской области. Было установлено, что Смирнову передали незаконное вознаграждение, общая сумма которого превысила 20 миллионов рублей. Защита экс-чиновника подала сразу две апелляции, но они были отклонены.