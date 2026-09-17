Экс-губернатор Смирнов получил в колонии выговор за мат и прозвище Батя

Экс-глава Курской области Смирнов получил в колонии выговор и прозвище Батя Экс-губернатор Смирнов получил в колонии выговор за мат и прозвище Батя

Москва17 сен Вести.Бывший глава Курской области Алексей Смирнов, осужденный за взятки, получил в колонии первый выговор и новое прозвище. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, дисциплинарное взыскание применили из-за нецензурных выражений, которые использовал в речи Смирнов. На данном этапе выговор ни на что не повлияет.

Что касается прозвища, то его придумали другие заключенные ИК-5 в Орловской области. За солидный вид и богатую биографию экс-чиновника стали называть Батя. Уточняется, что среди заключенных Смирнов пользуется авторитетом.

Ранее бывший губернатор, приговоренный к 14 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей, обжаловал приговор. Однако суд не стал смягчать наказание.