Москва8 июл Вести.Известному тамбовскому предпринимателю и бывшему сотруднику ФСБ Евгению Свиридову, отбывающему наказание в ИК-13 ГУФСИН по Свердловской области "Красная утка" (где традиционно содержатся бывшие чиновники и силовики), смягчили наказание. Об этом сообщает MK.RU.

Евгения Свиридова и еще одного экс-сотрудника ФСБ признали виновными по делу о получении одного миллиона долларов от банкира Ильи Клигмана за обещание помочь с прекращением уголовного преследования.

Свиридова приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей.

На днях Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство о замене осужденному оставшейся части срока в колонии принудительными работами.

В доход государства были обращены почти 593 миллионов рублей, связанные со Свиридовым, а также недвижимость его семьи: 9 жилых и 4 нежилых помещения, 3 земельных участка и 5 машино-мест отмечается в сообщении

Также были изъяты дивиденды акционеров АО "Тамбовская областная сбытовая компания" на 214 миллионов рублей.