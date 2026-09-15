Экс-ректор томского вуза получил два года по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-ректора томского вуза приговорили по делу о злоупотреблении полномочиями Экс-ректор томского вуза получил два года по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва15 сен Вести.Бывший ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев приговорен к двум годам условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Томской области.

Приговор вынесен в Кировском районном суде Томска 4 сентября. Кроме того, суд удовлетворил иск вуза о взыскании с осужденного 2,1 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Седнев Д. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ сказано в публикации

Следствие установило, что с декабря 2022-го по апрель 2023 года по указанию Дмитрия Седнева фиктивному работнику выплатили более 2 млн рублей зарплаты и премии. Ранее суд оправдал экс-ректора по этому делу, однако после апелляции прокуратуры дело было направлено на новое рассмотрение.

В апреле текущего года Седнева признали виновным по другому уголовному делу о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Установлено, что экс-ректор трудоустроил фиктивного сотрудника, который с ноября 2021 года по январь 2023-го получал зарплату и премии. Ущерб федеральному бюджету составил более 5 млн рублей.