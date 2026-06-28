Москва28 июн Вести.Бывший научный руководитель Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрий Пивоваров (признан в РФ иностранным агентом) решением Гагаринского суда Москвы признан виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников и получил 7 лет колонии, сообщил ТАСС со ссылкой на приговор инстанции.

По совокупности преступлений путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний окончательно назначить Пивоварову Юрию Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей. Назначенное наказание считать заочным отметили в документе

Пивоваров также признан виновным в растрате средств, выделенных из бюджета института на оплату подрядчикам.

Юрий Пивоваров возглавлял Институт научной информации по общественным наукам РАН. В 2015 году в библиотеке института вспыхнул пожар, который уничтожил большую часть фондов. Сначала Пивоварова обвиняли в халатности, а потом в мошенничестве. В 2018 году он выехал в Израиль для лечения, но обратно в РФ не вернулся. В мае прошлого года Минюст РФ признал его иностранным агентом.