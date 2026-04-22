Экс-главу космического центра имени Хруничева заочно осудили на семь лет Экс-глава центра имени Хруничева Калиновский приговорен к семи годам заочно

Москва22 апр Вести.Суд в Москве заочно приговорил бывшего генерального директора государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Андрея Калиновского к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Калиновский признан виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Калиновский, занимая пост главы космического центра, подписал несколько заведомого невыгодных для предприятия договоров с компанией "Сандвик". Речь шла о поставках нескольких тысяч позиций твердосплавного инструмента и инструментальной оснастки. Ущерб по делу составил 393,5 миллиона рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал четыре иска Министерства обороны России к Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева на сумму более 211 миллионов рублей.