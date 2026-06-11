Суд в Калининграде приговорил к штрафу экс-главу фонда капремонта за растрату

В Калининграде экс-глава Фонда капремонта получил штраф за растрату 9 млн руб. Суд в Калининграде приговорил к штрафу экс-главу фонда капремонта за растрату

Москва11 июн Вести.Бывший руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин и шестеро его бывших подчиненных признаны виновными в присвоении более 9 миллионов рублей фонда и приговорены к штрафам, сообщает пресс-служба областного суда в мессенджере MAX.

Как установил суд, в период с января 2020 года по июнь 2024 года Туркин и подчиненные растратили вверенные им денежные средства, принадлежащие Фонду. Деньги были потрачены в том числе на проведение праздничных мероприятий. Ущерб, причиненный фонду и его учредителю – Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, составляет 9 199 772,7 рубля.

Действия Туркина и его подчиненных суд квалифицировал по ч. 4 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, совершенная организованной группой в особо крупном размере отмечается в публикации

Подсудимые, за исключением одного, вину не признали.

Туркин выплатил 9 миллионов 200 тысяч рублей, пояснив, что ущерб он возместил за всех подсудимых, заявив, что несет ответственность за подчиненных. Остальные подсудимые внесли еще 600 тысяч рублей.

Ленинградский районный суд назначил Туркину наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей (с учетом времени его задержания наказание смягчено до 330 тысяч). Остальные получили штрафы в размере от 150 до 300 тысяч рублей.